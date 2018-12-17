صلاح يتطلع لتكرار أداء الموسم الماضي

محمد صلاح

يتطلع محمد صلاح، نجم ليفربول لتكرار ما قدمه الموسم الماضي والذي سجل خلاله 44 هدفاً في جميع المسابقات.

وتألق الدولي المصري الأسبوع الماضي بعدما قاد الريدز لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا إلى جانب تتويجه بجائزة BBC المقدمة لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

وقال صاحب الـ 26 عاماً في حوار مع مجلة "GQ" في الشرق الأوسط: "لم يكن الأسبوع الماضي رائعاً بالنسبة لي فحسب، أريد القول أن العام كله كان رائعاً.

وأضاف: "أصبحت جميع أحلامي وأهدافي مهنية، لكني لم أكن أتخيل أني سأصل إلى المستوى الذي أنا عليه الآن".

وأكمل: "يحلم كل طفل بالتواجد في التلفاز، ولكن عندما ظهرت عليه لأول مرة تغيّرت أهدافي. أردت أن أصبح لاعبًا محترفًا في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".

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وعلق صلاح على ما قدمه خلال الموسم الماضي: "بالطبع هذا يجعلني اشعر بشعور رائع، ويجعلني أرغب في الحفاظ على مستواي، لأنه إذا انخفض فالجماهير لن تقبل الأمر

"كان موسما تاريخياً رائعاً، وأنا فخور جداً به، ولا أرى أنه يمثل ضغوطاً كبيرة عليّ، لكني أتطلع لموسم آخر مثله".

وأتم قائلاً: "لن أتكأ على إنجازات الماضي، بل على العكس, لقد جعلني هذا أكثر حماساً وإصراراً هذا الموسم".

يذكر أن صلاح خاض 47 مباراة خلال عام 2018، سجل خلالها 35 هدفاً وصنع 15 هدف آخر، كما حصد جوائز الحذاء الذهبي، والأفضل في إنجلترا، وإفريقيا، وبوشكاش كأفضل هدف.