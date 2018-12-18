رسمياً: ميسي يحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

ميسي يحصد إنجازاً جديداً

تسلم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي المقدمة لهداف الدوريات الخمس الكبرى، وذلك للمرة الخامسة، ليصبح أكثر لاعب يفوز بالجائزة متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

وحصد "ليو" الجائزة في 2010 و2012 و2013 و2017 و2018، فيما حققها رونالدو في 2008 و2011 و2014 و2015.

وقال ميسي في تصريحات عقب استلامه الجائزة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجوائز حينما بدأت مسيرتي الكروية، كل ما كنت أتمناه أن أكون محترفاً وأن أساعد فريقي.

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"استمتع بالعمل في برشلونة وبالمجهود الذي أبذله، ألعب في أفضل فريق في العالم مع أعظم اللاعبين ولولاهم لما تمكنت من تحقيق أي جائزة".

وأكد ميسي أنه بحالة بدنية جيدة وأنه يقضي فترة رائعة مع الفريق ويحاول أن يتحسن كل يوم حتى يكون عند حسن ظن الجماهير.

وحول مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا، علّق ميسي: "إنه فريق صعب والمواجهة لن تكون سهلة، شاهدنا ما قدموه أمام مانشستر سيتي ولا نتوقع منهم اللعب بأسلوب أقل من ذلك".