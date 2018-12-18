ملخص مباراة الترجي وغوادالاخارا 1-1 (6-5) كأس العالم للأندية 2018

بلايلي يحتفل بهدفه

فاز الترجي التونسي على غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن كأس العالم للأندية 2018 ليحتل المركز الخامس.

تقدم الفريق المكسيكي أولاً عن طريق والتر ساندوفال من ركلة جزاء (5)، وعادل يوسف بلايلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء أيضاً.

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وأكمل بطل إفريقيا اللقاء منقوصاً بعد طرد كلٍ من أنيس بدري (79)، وحسين الربيع (90+6).

وابتسمت ركلات الترجيح للترجي ليحصل على المركز الخامس.