إنتر يفكر في مورينيو

جوزيه مورينيو

يفكر إنتر في الحصول على خدمات مدربه السابق جوزيه مورينيو، بعد خروجه المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن إنتر يرغب بعودة مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والذي سبق له تدريب النيراتزوري وحقق معه الثلاثية التاريخية.

ويعاني البرتغالي مع يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل فريقه، المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

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وأوضحت تقارير أن إنتر ميلان قد يتخلى عن مدربه لوتشيانو سباليتي نهاية الموسم الحالي، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ويشعر النادي بخيبة أمل كبيرة، بسبب عدم نجاحه في تجاوز دور المجموعات، بعدما حل ثالثاً في المجموعة الثانية التي ضمت برشلونة وتوتنهام وآيندهوفن.

وقالت الصحيفة أن جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي الجديد لإنتر، وضع مورينيو هدفاً رئيسياً، وبحال الفشل في استقدام المدرب البرتغالي، سيتم اللجوء لأنتونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق.