روني ينافس إبراهيموفيتش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي

إبراهيموفيتش وروني

تم الإعلان عن القائمة النهائية للمتنافسين الخمسة على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين.

وتبدأ مع بداية نوفمبر المباريات الإقصائية من الموسم والمعروفة باسم "بلاي أوفس" والتي ستحدد بطل الموسم.

وضمت القائمة كلاً من واين روني مهاجم دي سي يونايتد، وزلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجيليس غالاكسي، بالإضافة إلى ميغيل آلميرون وجوزيف مارتينيز من صفوف أتلانتا يونايتد، وكارلوس فيلا لاعب وسط لوس أنجيليس إف سي.

وفشل "إبرا" في قيادة غالاكسي للتأهل إلى المراحل الإقصائية، بالخسارة في الجولة الأخيرة أمام هيوستن دينامو بنتيجة 2-3، على الرغم من تسجيله 22 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى.

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في حين نجح روني في قيادة دي سي للتأهل بعدما ظل متذيلاً لجدول ترتيب القسم الشرقي أغلب فترات الموسم، إلا أنه نجح في الجولات الأخيرة بحسم التأهل للمرحلة النهائية مساهماً في تسجيل 19 هدفاً خلال 18 مباراة شارك فيها.

ويعد جوزيف مارتينيز مهاجم فنزويلا، هداف الموسم الحالي برصيد 31 هدفاً، ومعه زميله آلميرون الذي حصد الموسم الماضي جائزة أفضل وافد، وفيلا الذي ساهم في تأهل فريق بوب برادلي للمرحلة النهائية في أول مواسمه مع الفريق.

ويتنافس إبراهيموفيتش وروني وفيلا أيضاً على جائزة أفضل وافد في الدوري الأميركي.