تقرير: برشلونة يقرر بيع ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

قرر برشلونة عرض جناحه عثمان ديمبيلي للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وفقاً لموقع "جول".

وانتقل الدولي الفرنسي للبارسا في أغسطس 2017 مقابل 105 مليون يورو قادماً من بوروسيا دورتموند، لتعويض رحيل نيمار لباريس سان جيرمان.

وفشل الدولي الفرنسي في إثبات نفسه كأحد العناصر الأساسية للمدرب إيرنيستو فالفيردي، وأصبح حبيس دكة البدلاء في معظم المباريات.

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وأكدت مصادر "جول" أن برشلونة يرغب في بيع ديمبيلي في يناير المقبل بحالة وصول العرض المناسب.

ويأتي ذلك رغم اللمحات المميزة للنجم الشاب في بعض المباريات، إلا أنه فشل في إقناع فالفيردي بالاعتماد عليه كلاعب أساسي.

ومن المقرر أن يفتح رحيل صاحب الـ 21 عاماً المنتظر، الباب أمام زميله مالكوم للحصول على المزيد من الفرص هذا الموسم.

يذكر أن آرسنال وتشيلسي وليفربول تعد الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات ديمبيلي إذا ما تم عرضه للبيع فعلياً خلال الفترة القادمة.