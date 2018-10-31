أهداف مباراة مليلية وريال مدريد 0-4 كأس ملك إسبانيا

فوز معنوي مهم لريال مدريد بعد فترة صعبة

افتتح سانتياغو سولاري المدير الفني المؤقت لريال مدريد، مبارياته مع الفريق بالفوز على مستضيفه مليلية برباعية نظيفة ضمن دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وتولى الأرجنتيني قيادة بطل أوروبا الاثنين الماضي خلفاً ليولين لوبيتيغي بعد الخسارة في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 1-5.

وقرر نجم ريال السابق ومدربه الحالي الاعتماد على مزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، بظهور كريم بنزيمة وماركو آسينسيو وكايلور نافاس.

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جاء الهدف الأول عن طريق بنزيمة في الدقيقة 18، وأضاف بعده آسينسيو الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يحرز الظهير ألفارو أودريوزولا الثالث في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من ريال وأريحية شديدة في الفوز على مستضيفه المغمور فيما تبقى من أحداث اللقاء، ليضيف كريستو غونزاليز الهدف الرابع للضيوف في اللحظات الأخيرة.

ويأتي هذا الفوز ليكسر سلسلة النتائج السلبية لريال مدريد هذا الموسم، قبل أن يلاقي بلد الوليد في الدوري الإسباني السبت القادم.

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