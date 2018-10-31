ماتويدي: رونالدو قائد ولياقته استثنائية

كريستيانو رونالدو

امتدح بليز ماتويدي زميله كريستيانو رونالدو الذي انضم إليه في يوفنتوس مطلع الصيف الماضي.

وانضم الدولي البرتغالي لصفوف السيدة العجوز مقابل 105 مليون يورو، وسجل 7 أهداف حتى الآن دون أن يغيب عن أي دقيقة في 13 مباراة.

وتحدث ماتويدي عن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حيث قال: "كنا نشعر بإرهاق كبير في اليوم التالي للقاء مانشستر يونايتد باستثناء رونالدو.

"إنه يتدرب بجنون منذ قدومه إلينا، جاء أكثر من شخص وقال لي أنه يتصرف على هذا النحو دائماً.

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"لهذا السبب نراه في القمة وهو في سن الـ 33، لقد منحنا وجوده حافزاً إضافياً وتأثيره لا يقتصر على عمله خلال مباريات الأسبوع.

"إنه مهم أثناء المباريات، ويمكنه القيام بأشياء لا يستطيع أحد القيام بها لمساعدة الفريق على التحسن، يشعر الجميع بأنه أفضل بجانبه، إنه قائد".

ويستعد يوفنتوس للقاء كالياري في الدوري الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.