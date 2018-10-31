أهداف مباراة ميلان وجنوى 2-1 الدوري الإيطالي

سوسو (يسار) يحتفل بهدفه مع باتريك كوتروني

نجح ميلان في تحقيق فوز صعب على حساب ضيفه جنوى بهدفين لهدف ليرتقي إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك في اللقاء المؤجل من المرحلة الأولى للدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

شهدت الدقيقة الرابعة تقدماً مبكراً لصاحب الضيافة عن طريق سوسو، من تسديدة بعيدة المدى على يسار الحارس رادو.

ولم يشهد الشوط الأول طيلة أحداثه أي هجمة خطيرة أخرى لميلان، مع محاولات ضعيفة في الجهة المقابلة دون أي تسديدة حقيقة على مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

بعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، واستغلالاً لحالة التخبط في دفاع ميلان، أرسل خومايه عرضية غيرت اتجاهها بعدما ارتطمت في أليسيو رومانيولي معلناً عن هدف التعادل.

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وفشل ميلان بالتالي ولأول مرة منذ 1946 في الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي.

وحاول سوسو تسجيل هدف التقدم لميلان في الدقيقة 72، لكن الحارس تصدى لتسديدته.

وكاد الهداف البولندي كريشتوف بياتيك أن يضع جنوى في المقدمة في الدقيقة 82، بعدما رواغ دفاع ميلان، لكن كرته جاءت ضعيفة أرضية أبعدها دوناروما لركنية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل رومانيولي هدف الفوز لصاحب الأرض حينما استغل خطأ الحارس رادو في تشتيت الكرة، ليضعها ساقطة في الشباك الخالية.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن لاتسيو، بينما ظل جنوى في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.