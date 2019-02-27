أهداف مباراة آرسنال وبورنموث 5-1 الدوري الإنجليزي

أوزيل (يمين) يتألق ويقود آرسنال لفوز ساحق

اكتسح آرسنال ضيفه بورنموث بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الغانرز عن طريق مسعود أوزيل (4)، وهنريك مخيتاريان (27)، ولوران كوسييلني (47)، وبيير إيميريك أوباميانغ (59)، وأليكساندر لاكازيت (78)، أما هدف الضيوف الوحيد فجاء عن طريق ليس موسيت في الدقيقة 30.

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ورفع آرسنال رصيده بالتالي إلى 56 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد بورنموث ثابتاً عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.