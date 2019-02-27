ديل بوسكي يقارن بين ميسي ورونالدو

رونالدو وميسي

قارن فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس حالياً.

وسبق لديل بوسكي أن درب ريال مدريد وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا في 2000 و2002 قبل رحيله عن الفريق.

وقال المدرب المخضرم في حوار مع إذاعة "راك 1": "يمتلك برشلونة أفضلية على ريال مدريد في الدوري الإسباني، لكن ريال ما زال حياً في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وفي الليغا المنافسة صعبة في ظل وجود أتلتيكو مدريد أيضاً.

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"يلعب ميسي بالصورة المطلوبة ولا يرتكب الأخطاء، عادة يكون مبهراً للغاية ويمتلك إمكانيات فردية من نوعها وتشعر وكأنه يلعب بأريحية دون ضغوط. كريستيانو رونالدو يمتلك أيضاً قدرات كبيرة وهداف، لكني أختار ليو".

وأشار المدرب الفائز بكأس العالم 2010 إلى أنّ رونالدو كان يؤمّن الأهداف لريال مدريد، إلا أن الأمر بات أكثر صعوبة بدونه هذا الموسم، كما شدد على أن غاريث بايل مميز حينما يكون في أفضل أحواله، وأن كريم بنزيمة يتمتع بإمكانيات عالية رغم كثرة الانتقادات.



يذكر أن ريال مدريد يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تعادل الغريمين ذهاباً دون أهداف في لقاء الذهاب.