شكوك حول مشاركة رونالدو أمام نابولي

كريستيانو رونالدو

أعلن يوفنتوس إصابة نجمه كريستيانو رونالدو في الكاحل، وذلك بعد أن شوهد يتمرن منفرداً إلى جانب زميله دوغلاس كوشتا بعيداً عن التدريبات الجماعية.

وسيخضع الهداف البرتغالي لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام نابولي في لقاء قمة الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وكان صاحب الـ 34 عاماً قد تعرض لكدمة في كاحله الأيسر أثناء مشاركته أمام بولونيا في آخر مباريات البيانكونيري محلياً.

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وشهدت تدريبات فريق السيدة العجوز عودة ميراليم بيانيتش وإيمري تشان، فيما واصل سامي خضيرة رحلة تعافيه بعد مشاكل في القلب.

ويتفوق يوفي على نابولي أقرب ملاحقيه في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 13 نقطة.

يشار إلى أن رونالدو يخوض موسمه الأول مع يوفنتوس، وذلك بعد قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل أكثر من 105 ملايين يورو.