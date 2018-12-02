أهداف مباراة آرسنال وتوتنهام 4-2 الدوري الإنجليزي

أوباميانغ يحتفل بهدفه

حقق آرسنال الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف لاثنين في ديربي شمال لندن الذي شهده ملعب الإمارات ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء الأكثر سخونة ضمن مباريات ديربي لندن إثارة كالمعتاد، بين شد وجذب بين اللاعبين وأهداف رائعة، في ظل الصراع على مركز دوري الأبطال والاقتراب من صراع الصدارة.

10 دقائق فقط كانت كافية لتقدم صاحب الضيافة بهدف أول من ركلة جزاء، تسبب به قائد توتنهام يان فيرتونخين بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، لينبرى بيير إيميريك أوباميانغ مسجلاً هدف التقدم.

ومع مرور نصف ساعة، عدل المدافع إيريك داير النتيجة لسبيرز من ركلة ثابتة نفذها زميله كريستيان إيريكسن، حين وضع الكرة برأسه دون أدنى رقابة من دفاع الغانرز.

وعزز هاري كاين تقدم توتنهام بعدما حصل زميله هيونغ مين سون على ركلة جزاء في الدقيقة 34، نفذها الدولي الإنجليزي بنجاح ليصبح الهداف التاريخي لديربي شمال لندن.

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وأتت تغييرات أوناي إيمري مدرب آرسنال بثمارها إذ أشرك آرون رامزي وأليكساندر لاكازيت بدلاً من أليكس آيوبي وهنريك مخيتاريان بهدف التعادل في الدقيقة 56، بعدما مهد هيكتور بيليرين كرة بينية لرامزي الذي أرسل عرضية لأوباميانغ الذي سدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، لم يتحرك لها الحارس هوغو لوريس معلناً عن هدف التعادل، ليرفع رصيده التهديفي إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وقبل ربع ساعة من نهاية الشوط، سدد لاكازيت كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك لوريس، معلناً عن قلب النتيجة لصالح الغانرز، وليضيف لوكاس تورييرا هدف التقدم الرابع لصاحب الأرض في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض فيرتوتخين للطرد في الدقيقة 85 بعد حصوله على بطاقة ثانية صفراء جراء تدخل خشن على مهاجم آرسنال لاكازيت، ليزيد من متاعب توتنهام في الدقائق الأخيرة.

بهذا الانتصار المهم، رفع آرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، متفوقاً على توتنهام صاحب الرصيد ذاته، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.