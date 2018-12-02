ملخص مباراة تشيلسي وفولهام 2-0 الدوري الإنجليزي

تشيلسي يرتقي إلى المركز الثالث

تغلب تشيلسي على ضيفه فولهام بهدفين نظيفين في الديربي اللندني الذي جرى على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدفان عن طريق بيدرو رودريغيز (4)، وروبن لوفتوس تشيك (82).

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بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير.