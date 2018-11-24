أهداف مباراة آيبار وريال مدريد 3-0 الدوري الإسباني

خسارة كارثية لريال مدريد تحت إشراف مدربه الجديد سانتياغو سولاري

حقق آيبار الفوز على ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني في المباراة التي أقيمت في إقليم الباسك السبت.

شهدت المواجهة بداية قوية من قبل جارسيا كيكي الذي سدد كرة قوية على القائم في الدقيقة الثالثة، قبل أن يمنع حامل الراية غاريث بايل من انفراد في الدقيقة السادسة بداعي التسلل.

بدوره، سدد كريم بنزيمة كرة من داخل المنطقة بعد مجهود فردي في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي كبير ارتطمت بأحد المدافعين وانتهت خطورتها.

وفي الدقيقة 16، جاء الهدف الأول عن طريق غونزالو إيسكلانتي الذي تابع كرة شاردة وأودعها هدفاً بسهولة في مرمى تيبو كورتوا.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة كبيرة من بعدها سوى من ركلة ثابتة نفذها بايل ومنعها الحارس من دخول المرمى.

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افتتح آيبار الشوط الثاني بقوة مماثلة وسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب المعار من برشلونة مارك كوكوريلا الذي سدد الكرة بقوة على يسار كورتوا في الدقيقة الـ 52.

وبعد مرور خمس دقائق، أضاف كيكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أن تابع كرة كوكوريلا داخل منطقة الجزاء.

استمر ضغط آيبار في المباراة وكاد أن يسجل الهدفين الرابع والخامس لولا تألق كورتوا الذي منع أوريانا من هدف محقق كاد يأتي من انفراد في الدقيقة 62، ثم منع كرة تشارليز القوية من أن تسكن شباكه في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة، صعد آيبار إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة في المركز السادس بانتظار بقية مباريات المرحلة.