هازارد: مبابي يستحق الكرة الذهبية أكثر مني

إيدين هازارد

قال إيدين هازارد نجم تشيلسي أنه لا يضع جائزة الكرة الذهبية ضمن حساباته، ولا يتوقع الفوز بها لعام 2018.

وظهر الدولي البلجيكي بمستوى مميز مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، كما واصل تميزه مع البلوز منذ بداية الموسم الحالي.

ومع ذلك، يرى الجناح المتألق إنه لا يستحق الحصول على الجائزة المقرر الإعلان عن الفائز بها في الثالث من الشهر القادم.

وقال هازارد:"رغم العام الجيد بالنسبة لي، إلا أني لا أستحق الفوز بالكرة الذهبية وهناك من هم أحق مني بها.

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"الجائزة ليست ضمن أهدافي حالياً، سيكون من الرائع تحقيقها يوماً ما، لكن عدم الفوز بها لا يمثل أي مشكلة.

"أعتقد أن (لوكا) مودريتش خاض عدداً أقل من المباريات منذ بداية أغسطس وحتى الآن، لذلك أرى أن كيليان مبابي هو من يستحق الكرة الذهبية".

يذكر أن هازارد سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى لتشيلسي تحت إشراف المدير الفني ماوريتسيو ساري منذ بداية الموسم.