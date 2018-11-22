كلوب يطالب ليفربول بالمزيد من التطور

يورغن كلوب

يخوض ليفربول أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد عام 1992، لكن مدربه يورغن كلوب لا يرى سبباً لعدم المضي قدماً ومواصلة التطور وتحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

ويحتل ليفربول، الذي لم يخسر في البطولة حتى الآن، المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 12 مباراة متأخراً بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ورغم ذلك، طالب المدرب الألماني المزيد من لاعبيه لتحقيق أول لقب للريدز منذ الفوز بكأس الأندية الإنجليزية عام 2012.

وقال كلوب خلال حفل عشاء لدعم مؤسسة النادي الخيرية: "يمكننا التطور. يجب علينا ذلك وسنفعل، لكن مع تقديم أداء جيد يجب الفوز بالمباريات. هذا هو الوضع وما فعلناه بالفعل".

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وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي، خسر ليفربول مباراتين في الدوري الإنجليزي وكان في المركز الخامس، لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة جعلته أحد ثلاثة أندية لم تخسر حتى الآن إلى جانب سيتي وتشيلسي.

وأضاف: "بالطبع لا يوجد ما يدعو لانتقاد اللاعبين لأنهم يقومون بعمل جيد حقاً، الكثير من الأشياء أفضل من الموسم الماضي. الدفاع والتعامل مع الركلات الثابتة أفضل، نضج الفريق بشكل كبير وباتت إدارة المباريات أفضل".

ويواجه ليفربول مستضيفه واتفورد بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي قبل زيارة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.