سيميوني: قد يكون هذا موسم أتلتيكو مدريد

دييغو سيميوني

أكد دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه مستعد لمواجهة قوية وشرسة أمام برشلونة في قمة الدوري الإسباني غداً السبت.

ويرى المدرب الأرجنتيني أن فرصة الفوز باللقب قد تكون مواتية لفريقه هذا الموسم، حيث قال: "ظل برشلونة لفترة طويلة الفريق الأفضل في العالم ونتائجه في إسبانيا مذهلة، نتائجنا بدوري الأبطال كانت أفضل، ولكن هذا العام قد نحظى بفرصتنا".

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وعن إصابات أتلتيكو مدريد الدفاعية، قال سيميوني: "بالنسبة لي الأهم هو التركيز على المباراة بخلاف أي إصابات، نحن نمتلك 15 لاعباً يستطيعون المشاركة وسنشرك 11 منهم".

ويخوض أتليتكو المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن برشلونة المتصدر.