فالفيردي يلمح لإشراك كوتينيو وفيدال أمام أتلتيكو مدريد

إيرنيستو فالفيردي

تحدث إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة عن موقف فيليبي كوتينيو من المشاركة في مباراة القمة أمام أتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي: "يجب أن أرى كوتينيو في التدريبات أولاً قبل أن أقرر الدفع به من عدمه أمام أتلتيكو مدريد، إذا لم يكن جاهزاً لن أخاطر به في ظل الجدول المزدحم الذي ينتظرنا.

"أما فيدال فمن الممكن أن يبدأ اللقاء، يمكنه اللعب بدلاً من (إيفان) راكيتيتش، وقد أبقي آرتور على مقاعد البدلاء بعد مشاركته مع منتخب البرازيل، علي أن أقيم الأوضاع قبل أي شيء".

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وخيّر أحد الصحفيين فالفيردي بين الخسارة أمام أتلتيكو مدريد مقابل التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، فرد المدرب قائلاً: "أريد التواجد في هذا الملعب من جديد في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، لكني أرغب بالفوز على أتلتيكو أيضاً، من سيضمن لي التواجد في نهائي الأبطال ويوقع على هذا الضمان إذا خسرت في الغد؟

"ربما يغيب كل من (خوسيه) خيمينيز و(دييغو) غودين عن دفاع أتلتيكو، لكن لديهم (لوكاس) هيرنانديز و(ستيفان) سافيتش أيضاً، كذلك لديهم (أنتوان) غريزمان في الهجوم الذي أتمنى ألا يكون في أفضل أحواله".

يذكر أن برشلونة يدخل لقاء السبت وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.