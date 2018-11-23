ريال مدريد ينفي تعاطي راموس للمنشطات

سيرخيو راموس

رد ريال مدريد على التسريبات التي تم نشرها مؤخراً، والتي اتهمت سيرخيو راموس بتعاطي المنشطات.

وكشفت تسريبات صحفية جديدة عن فشل المدافع الإسباني المخضرم في اجتياز اختبار المنشطات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

وتواجد راموس يومها ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد الذي فاز في النهائي على يوفنتوس بنتيجة 4-1.

ووفقاً لتسريبات نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فشل صاحب الـ 32 عاماً في اختبار المنشطات الخاص بالمباراة.

وأوضحت أن النتائج تم التحفظ عليها بشكل سري داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال مصدر للصحيفة: "لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق راموس أو طبيب ريال مدريد رغم جميع الأدلة".

كما أشار إلى أن يويفا اكتفى بقبول اعتذار من راموس وإدارة النادي الإسباني عما حدث.

وحسبما أكدت دير شبيغل، تعاطى قائد الملكي حقن "ديكساميثازون" وهو أحد المنشطات الخاضعة لرقابة الأجهزة الدولية.

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ورغم وجود استثناءات باستخدامه في بعض الحالات المعينة، إلا أن قيام راموس بتعاطيه دون إذن يعتبر تخطياً واضحاً للوائح والقوانين ويدخل ضمن لائحة تعاطي المنشطات.

وفي نهاية التقرير، تبين أيضاً أن الدولي الإسباني فشل في اختبار طبي آخر في أبريل من العام الحالي، قبل أحد المباريات أمام ملقة في الدوري المحلي.

من جانبه رد ريال مدريد في بيان رسمي على هذه الاتهامات مؤكداً أن راموس لم يتعاط للمنشطات بهذه المباراة، وجاء في البيان:



- لم يقم راموس بتاتاً بخرق لوائح قوانين مكافحة المنشطات المتعارف عليها.

- يطلب يويفا دائماً من اللاعبين وبعض المعلومات ونوفرها لهم بشكل فوري.

- بالنسبة لبقية الادعاءات الموجودة في التقرير، لن يعلق النادي عليها لأنها بدون أدلة.

جاء ذلك بعدما رفض راموس بشكل غريب أن يتم اتخاذ عينة عشوائية منه، وهو ما سجله مسؤول لجنة المنشطات في تقريره.