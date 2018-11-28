ملخص مباراة توتنهام وإنتر 1-0 دوري أبطال أوروبا

إيريكسن يقود توتنهام لفوزٍ مهمٍ للغاية

أنعش توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه إنتر الإيطالي بهدفٍ دون رد على ملعب ويمبلي لحساب المجموعة الثانية.

جاء الهدف الوحيد عن طريق البديل كريستيان إيريكسن في الدقيقة 80.

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ورفع توتنهام رصيده بالتالي إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني متفوقاً على إنتر صاحب الرصيد نفسه في المركز الثالث.