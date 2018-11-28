ملخص مباراة توتنهام وإنتر 1-0 دوري أبطال أوروبا
إيريكسن يقود توتنهام لفوزٍ مهمٍ للغاية
أنعش توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه إنتر الإيطالي بهدفٍ دون رد على ملعب ويمبلي لحساب المجموعة الثانية.
جاء الهدف الوحيد عن طريق البديل كريستيان إيريكسن في الدقيقة 80.
عقوبة "غريبة" على براهيمي في الدوري البرتغالي
ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو 2-0 دوري أوروبا
دورتموند يدرس ضم حكيمي بصفة نهائية
مورينيو: دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم ويريد البقاء
فان خال: نيمار لاعب فردي وعودته لبرشلونة خاطئة
ورفع توتنهام رصيده بالتالي إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني متفوقاً على إنتر صاحب الرصيد نفسه في المركز الثالث.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- أهداف مباراة مرسيليا وإنتر ميلان 1-0 دوري أبطال أوروبا
- بايرن ميونخ يقطع فريق مكابي تل ابيب الإسرائيلي إربا إربا في دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة يمدد عقد لارسون رغم إصابته
- ملخص مباراة توتنهام ويوفنتوس 2-0 الودية
- تأهل ميلان وبرشلونة وأيندهوفن إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا،وسقوط إتحاد جدة في دوري أبطال آسيا
- أهداف مباراة توتنهام وريال مدريد 3-1 دوري أبطال أوروبا