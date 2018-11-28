ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وموناكو 2-0 دوري أوروبا

غريزمان يحتفل بهدفه

ضمن أتلتيكو مدريد الإسباني التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه موناكو الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المجموعة الأولى.

جاء الهدفان عن طريق بينوا بادياشيل (2 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأنتوان غريزمان (24).

دورتموند يدرس ضم حكيمي بصفة نهائية

مورينيو: دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم ويريد البقاء

فان خال: نيمار لاعب فردي وعودته لبرشلونة خاطئة

وكيل فينغر يشعل شائعات تولي موكله قيادة بايرن ميونيخ

إيسكو يقترب من مغادرة ريال مدريد

وأكمل صاحب الضيافة الدقائق الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش (84).

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد موناكو ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.