ياسين براهيمي

أنزلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة "غريبة" على الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو، على الرغم من سلوكه "العنيف" خلال إحدى مباريات الدوري التي جرت مطلع الموسم الكروي الحالي.



وكان النجم الجزائري جناح بورتو قد تورّط بسبب سلوك عنيف عقب قيامه بـ "خنق" سايسي نيلتينيو خلال مباراة فريقه أمام تشافيس، في افتتاح الدوري في أغسطس الماضي، والتي انتهت لمصلحة "التنانين" بخماسية نظيفة.

وكشفت تقارير برتغالية وقتها أن بنفيكا غريم بورتو، قدم شكوى لدى اتحاد الكرة البرتغالي بحق النجم الجزائري، يُطالب فيها فتح تحقيق في الواقعة، حيث قدم صوراً ولقطات توضح قيام براهيمي بخنق نيلتينيو.

لكن حكم مباراة بورتو وتشافيس لم يقم بتوجيه أي عقوبة على براهيمي (إنذار أو طرد)، لكن تقدم بنفيكا للشكوى بغية معاقبة الجزائري تسبب بقرار "غريب" أصدرته مساء الثلاثاء لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حيث كشفت صحيفة "ريكورد" الرياضية المحلية أن لجنة الانضباط سلطت غرامة مالية على براهيمي قدرها 19.13 يورو فقط.

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واعتبرت وسائل إعلام برتغالية أن هذه العقوبة "غير طبيعية" نظراً للسلوك الصادر عن النجم الجزائري.

وأضافت المصادر ذاتها أن العقوبة التي من المفروض أن تسلّط على براهيمي كانت أقسى بكثير، مشيرة إلى أن اللاعب سارع بعد تلك المباراة إلى تقديم اعترافه بالخطأ الذي ارتكبه، معتذراً عما بدر منه، مما جعل لجنة الانضباط تكتفي بهذه العقوبة الرمزية فقط.

ورغم أن الأمر لا يعني أبداً الغريم بنفيكا، إلا أن قيامه بهذه الخطوة من أجل معاقبة براهيمي لم يكن سوى ضمن مساعيه للضغط على اتحاد الكرة المحلي بهدف إيقاف براهيمي مباراتين أو ثلاث، وبالتالي التأثير على نتائج بورتو في الدوري، كون الجزائري يعد أحد أهم لاعبيه، وغيابه قد يفقد بورتو بعض النقاط، مما سيصب في مصلحة بنفيكا.