أهداف مباراة آيندهوفن وتوتنهام 2-2 دوري أبطال أوروبا

فرحة كاين بهدفه لم تكتمل

انتهى اللقاء المثير بين بي إس في آيندهوفن الهولندي وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 2-2 وذلك على ملعب فيليبس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

تقدم صاحب الضيافة أولاً عن طريق هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 30، إلا أن لوكاس مورا عادل سريعاً للضيوف بعد 9 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، منح المتألق هاري كاين هدف التقدم لفريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو برأسية بعد مرور 10 دقائق على البداية.

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لكن المجريات تحولت بشكلٍ مفاجىء جراء طرد هوغو لوريس قائد وحارس سبيرز إثر تدخل خارج منطقة الجزاء على لوزانو تلقى على أثره البطاقة الحمراء (79).

وسريعاً، استغل الفريق الهولندي النقص العددي في صفوف غريمه ليدرك القائد لوك دي يانغ التعادل في الدقيقة 87 في شباك الحارس البديل مايكل فورم.

وبهذا التعادل المخيب، رفع كلا الفريقين رصيديهما إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما ليحتلا المركزين الثالث لتوتنهام والرابع لآيندهوفن بفارق 5 نقاط عن المتصدرين أيضاً بنفس الرصيد فريقي برشلونة وإنتر.