رونالدو يلتقط الصورة مع المشجع المانشستراوي

اقتحم أحد مشجعي مانشستر يونايتد ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع يوفنتوس، من أجل التقاط "سيلفي" مع نجم يوفي كرستيانو رونالدو.

وانتهى اللقاء بفوز البيانكونيري بهدفٍ نظيف حمل توقيع باولو ديبالا بعد 17 دقيقة من البداية.

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واعتلى يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، فيما بقي رصيد مانشستر يونايتد ثابتاً عند 4 نقاط في المركز الثاني.