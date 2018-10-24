مارسيلو: لا يوجد مدريدي أكثر مني

مارسيلو

هاجم مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر وسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيكتوريا بيلزن في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرينغي بنتيجة (2-1).

وقال الدولي البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الصعب ألا تفوز، لكنكم (وسائل الإعلام) تتحدثون عن أزمة وتحاولون إيذاء غرف الملابس. جميع الصحفيين يحسدوننا لأنهم لا يستطيعون لعب كرة القدم”.

ورداً على رحيله المزعوم عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، رد مارسيلو قائلاً: “لم استمع لأي عروض، أعتقد أنه لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني”.

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وعلق الظهير الأيسر على إصابته بالقول: “أشعر الآن أني بحالة جيدة، تعرضت لضربة قوية، على الحكام أن يروا هذه الأشياء”.

وسئل حول ما إذا كان مدربه يولين لوبيتيغي سيقود الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة في ملعب كامب ناو الأحد المقبل، فأجاب: “إنه مدرب رائع. بالنسبة لي أرى أنه يقوم بعمل رائع”.

وأشار مارسيلو في ختام تصريحاته إلى أنه أهدى الهدف الذي سجله في المباراة: “لبينتوس (المعد البدني) لأني أحبه، إنه لا يملك شعراً وأنا لدي”.