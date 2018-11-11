أهداف مباراة أتالانتا وإنتر 4-1 الدوري الإيطالي

ديمسيتي يحتفل بهدفه

لقن أتالانتا ضيفه إنتر درساً قاسياً وفاز عليه بنتيجة 4-1 على ملعب آتلتي آتزوري دي إيتاليا ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد إنتر عند 25 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الوصيف وبفارق ست نقاط وراء يوفنتوس المتصدر.

بدوره، تقدم أتالانتا إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

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تقدم هانز هاتيبور لصاحب الضيافة في الدقيقة التاسعة، ثم عادل ماورو إيكاردي للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 62، تبعه بيرات ديمسيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يختتم أليخاندرو غوميز التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وانهى إنتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مارسيلو بروزوفيتش في الثواني الأخيرة.