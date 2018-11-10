أهداف مباراة جنوى ونابولي 1-2 الدوري الإيطالي

صورة توضح الأمطار الغزيرة خلال المباراة

واصل نابولي مطاردة يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، لينفرد في المركز الثاني بعد فوزه الصعب على مستضيفه جنوى بنتيجة 2-1 على ملعب لويجي فيراريس ضمن المرحلة الـ 12.

شهدت الدقيقة 20 تقدم الغريفوني عن طريق كريستيان كوامي برأسية في شباك الحارس دافيد أوسبينا.

وتوقفت أحداث اللقاء بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني بسبب هطول الأمطار الغزير لما يقارب 15 دقيقة قبل أن يأمر الحكم باستتئاف المباراة مرة أخرى.

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ومنح ماريو رويز الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 62، بعدما تلقي كرة بالكعب من درايس ميرتينز.

وقبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، جاء هدف عكسي سجله دافيدي بيراسكي بالخطأ في مرمى فريقه، ليحقق نابولي الفوز الرابع في آخر 5 مباريات، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة، مقابل 14 نقطة لجنوى.