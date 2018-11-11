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ملخص مباراة ليفربول وفولهام 2-0 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة ليفربول وفولهام 2-0 الدوري الإنجليزي
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نشر 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 16:51 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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صلاح يقود ليفربول للفوز
صلاح يقود ليفربول للفوز

حقق ليفربول فوزاً مهماً على ضيفه فولهام، بهدفين دون رد، ضمن لقاءات المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد.

افتتح محمد صلاح التسجيل للريدز في الدقيقة 41، حين استلم كرة من الجهة اليمنى وانطلق في طريقه للمرمى قبل أن يسدد على يسار حارس فولهام محرزاً الهدف الأول.

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وضاعف شيردان شاكيري النتيجة لأصحاب الأرض من عرضية سددها السويسرى مباشرة على يمين الحارس في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 30 نقطة لينفرد في المركز الأول مؤقتاً، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

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