ميسي جاهز لمواجهة ريال بيتيس بعد تعافيه من الإصابة

ليونيل ميسي

أكد إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني السبت جاهزية قائد الفريق النجم ليونيل ميسي والمدافع سامويل أومتيتي لمباراة الأحد ضد ريال بيتيس ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والتي استبعد عنها الجناح عثمان ديمبيلي.

وابتعد ميسي عن صفوف البارسا منذ إصابته بكسر في ساعده خلال المباراة ضد إشبيلية في 20 اكتوبر، في حين يغيب أومتيتي منذ 26 سبتمبر بسبب مشاكل في الركبة.

وورد اسما ميسي وأومتيني في تشكيلة فالفيردي للقاء ضيفه ريال بيتيس، فيما كان استبعاد ابن الحادية والعشرين ديمبيلي مفاجئاً.

وعزا فالفيردي الأمر الى ما أسماه "تقييم رياضي".

وستكون عودة ميسي دفعة كبيرة للفريق الكتالوني، علماً يأن أفضل لاعب في العالم خمس مرات انضم إلى زملائه في الانتقال إلى مدينة ميلانو للقاء إنتر الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأرجنتيني لم يشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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ورداً على سؤال عن قدرة ميسي على اللعب 90 دقيقة، قال فالفيردي: "سنرى، لكنه تجاوز مرحلة الخوف من السقوط أو الالتحام مع منافس".

وأضاف: "يجب أن تنزع ذلك من تفكيرك، لا يمكنك أن تفكر بأنك ستقوم بحركة سيئة. شاهدته يتدرب بشكل جيد وبثقة تامة".

وشكل غياب ميسي فرصة لديمبيلي للمشاركة، لكن أداءه كان متفاوتاً طوال تلك الفترة، بينما ترك لويس سواريز وفيليبي كوتينيو ورافينيا ومالكوم انطباعاً جيداً.

قال فالفيردي: "كل واحد يستطيع تفسير المسألة على هواه، أنا اتطلع دائماً لمصلحة الفريق، وهذه هي مصلحته"، في تفسير غير مباشر لقراره باستبعاد ديمبيلي الذي دفع برشلونة 105 ملايين يورو لضمه من بوروسيا دورتموند العام الماضي، لكن الإصابات وعدم ثبات مستواه أثرت على مشواره الاحترافي في إسبانيا.

وتابع المدرب: "دعونا نأمل أن باستطاعته استخراج الأفضل من موهبته، حتى يستفيد منه الفريق والنادي الذي أقدم على استثمار كبير لضمه".

ويغيب كوتينيو عن مباراة اليوم لمواصلة التعافي من شد في عضلات الفخذ.