ملخص مباراة كريستال بالاس وتوتنهام 0-1 الدوري الإنجليزي

توتنهام يواصل تحقيق النتائج محلياً

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً على مستضيفه كريستال بالاس بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل خوان فويث هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من رأسية.

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بهذه النتيجة، رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد كريستال بالاس ثابتاً عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.