أهداف مباراة أتالانتا وميلان 1-3 الدوري الإيطالي

بيونتيك يواصل التألق

نجح ميلان في تحقيق انتصار مهم على حساب مستضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف في قمة مواجهات المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

في الدقيقة الثالثة والثلاثين، نجح أتالانتا في اقتتاح التسجيل بواسطة ريمو فرويلر، بتسديدة يسارية غالطت الحارس جيانلويجي دوناروما.

ولم يترك نجم ميلان الجديد كريستوف بيونتيك النتيجة على حالها كثيراً، حين أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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وبعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق الشوط الثاني، سجل النجم هاكان تشالهانوغلو هدف الروسونيري الثاني بتسديدة قوية.

وأكمل بيونتيك الليلة بهدفٍ ثالثٍ في الدقيقة 61، ليواصل ملاحقة متصدر ترتيب الهدافين كريستيانو رونالدو.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة معززاً مركزه الرابع، ومبتعداً عن أتالانتا الخامس بفارق 4 نقاط.