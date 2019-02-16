ملخص مباراة برشلونة وبلد الوليد 1-0 الدوري الإسباني

ليونيل ميسي

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه ريال بلد الوليد بهدفٍ دون رد في المباراة التي استضافها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، بعد عرقلة زميله جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء.

وحاول بلد الوليد معادلة النتيجة في الشوط الثاني، لكن دفاعات البارسا كانت بالمرصاد.

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وفي الدقيقة 84، سنحت لبرشلونة فرصة تأمين النقاط الثلاث بركلة جزاء أخرى، لكن ميسي أهدرها أمام الحارس المتألق جوردي ماسيب، لتنتهي المباراة بهدفٍ دون رد.

بهذه النتيجة، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 54 نقطة.