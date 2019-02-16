غوارديولا: أنا السبب في قلة مشاركات محرز

رياض محرز

غاب النجم رياض محرز عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ نهاية ديسمبر الماضي، وقد عبر المدرب بيب غوارديولا عن أسفه وحزنه لهذا الأمر.

وبدأ صاحب الـ 27 عاماً جميع المباريات في كأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين، لكنه لم يبدأ أي لقاء في الدوري المحلي خلال يناير وفبراير.

وقد سُئل المدرب الإسباني عن السبب في ذلك فأجاب: "نعم، لدي سبب. أنا السبب... أنا السبب. هو بالتأكيد ليس مذنباً ولا يوجد أي سبب خاص.

"أنا حزين، لأنه يتدرب بشكل رائع، وهو لاعب موهوب للغاية، لكننا نمتلك حالياً 5 مهاجمين، (ليروي) ساني لم يخض آخر المباريات مثلًا، لدينا نجوم رائعون، (رحيم) ستيرلينغ وبيرناردو سيلفا مثلاً في حالة فنية رائعة، وهذا هو السبب الوحيد لعدم مشاركته، ليس هناك سبب محدد، أن يكون مستاءً أو شيء كهذا، إنه لاعب نحن سعداء به، لكني للأسف لست لطيفاً معه. في الحقيقة لا أستطيع منحه وقت اللعب الذي يستحقه، لذا أنا آسف، هذا كل ما أستطيع قوله.

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"أنا لست عادلاً، لأنه إن خاض نفس الدقائق التي لعبها الآخرون لكان الآن في مستوً ممتاز مثل اللاعبين الذين يشاركون، ليس سهلاً للاعب الذي لا يلعب بانتظام أن يدخل ويُقدم مستوً عالٍ. لديه الجودة لكنه بحاجة لـ 4-5 مباريات متتالية من المشاركة وعندها سيصبح بمستوى ستيرلينغ وبيرناردو واللاعبين الذين يلعبون، لأنه كان رائعًاً حين خاض 4-5 مباريات متتالية قبل شهرين".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: "ليس لدي أي شك بجودته، عليه فقط الاستمرار في عمله وألا يشتكي كثيراً، وأن يمضي قدماً ويُقاتل أكثر وأكثر، وقته سيأتي، أنا واثق تماماً أنه سيلعب جيداً".