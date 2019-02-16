أهداف مباراة نيوبورت ومانشستر سيتي 1-4 كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتي يتغلب على نيوبورت

فاز مانشستر سيتي على مستضيفه نيوبورت كاونتي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليبلغ ربع النهائي.

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جاءت أهداف السيتيزنز عن طريق ليروي ساني (51)، وفيل فودين (هدفان في الدقيقتين 75 و 90)، ورياض محرز (90+4)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق بادريغ آموند.