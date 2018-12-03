أهداف مباراة أتالانتا ونابولي 1-2 الدوري الإيطالي

ميليك يحتفل بهدفه

حقق نابولي فوزاً ثميناً على مستضيفه أتالانتا بهدفين لهدف في المباراة التي استضافها ملعب أتليتي آتزوري دي إيتاليا في إطار مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

افتتح الضيوف أهداف المباراة مبكراً عن طريق فابيان رويز في الدقيقة الثانية من الشوط الأول الذي انتهى بتفوق تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي الدقيقة 56، نجح دوفان زاباتا في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض.

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وبينما كانت المواجهة تتجه إلى التعادل، نجح أركاديوش ميليك في تسجيل هدف الفوز لفريق الجنوب الإيطالي ليمنحه ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.