كلوب يخضع للتحقيق جراء احتفاله الصاخب بهدف فوز ليفربول على إيفرتون

كلوب يحتفل مع أليسون داخل أرضية ملعب آنفيلد

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بسوء السلوك بعد احتفاله بهدف فوز فريقه على إيفرتون في المباراة التي استضافها ملعب آنفيلد أمس الأحد ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البديل ديفوك أوريغي هدف فوز الريدز في ديربي ميرسيسايد في الدقيقة 90+6، مما دفع كلوب إلى دخول أرضية الملعب للاحتفال بالهدف واحتضان حارس المرمى أليسون بيكر.

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وستكون أمام المدرب الألماني مهلة حتى مساء الخميس للرد على الاتهامات الموجه له قبل إعلان عقوبته.

وكان كلوب قد أكد أنه اعتذر لماركو سيلفا مدرب إيفرتون على طريقة احتفاله الصاخبة، لكن مدرب التوفيز نفى هذا الأمر.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.