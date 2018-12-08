أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وآلافيس 3-0 الدوري الإسباني

أنتوان غريزمان

سحق أتلتيكو مدريد ضيفه ديبورتيفو آلافيس بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عبر نيكولا كالينيتش (25)، وأنتوان غريزمان (82)، ورودريغو هيرنانديز (87).

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بالتالي إلى 28 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر وإشبيلية صاحب المركز الثاني.

أما ديبورتيفو آلافيس، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الرابع.