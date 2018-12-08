أهداف مباراة بورنموث وليفربول 0-4 الدوري الإنجليزي

صلاح يرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي البطولة ليتساوى مع بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال

سجل المصري محمد صلاح ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريقه ليفربول لفوز ساحقٍ على مستضيفه بورنموث برباعيةٍ دون رد على ملعب فيتنيس فيرست ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الجناح المتألق في الدقائق 25 و 48 و 77، فيما سجل ستيف كوك الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

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ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة ليعتلي الصدارة مؤقتاً، فيما بقي رصيد بورنموث ثابتاً عند 23 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الثامن.