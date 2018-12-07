ريفالدو: عدم فوز رونالدو أو ميسي بالكرة الذهبية غير مفهوم

ميسي ورونالدو

أبدى النجم البرازيلي السابق ريفالدو تعجبه من عدم فوز كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية وتتويج لوكا مودريتش بها في المقابل عن 2018.

وفاز الكرواتي بالجائزة بعد تفوقه على رونالدو، فيما لم يدخل ميسي ضمن اللاعبين الثلاثة في التصويت النهائي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح الجائزة.

وقال ريفالدو لموقع "بيت فير" للمراهنات: "قدم لوكا مودريتش عاماً هائلاً في 2018، فاز بدوري أبطال أوروبا وقاد منتخب كرواتيا لنهائي المونديال، لكن لو كان الخيار بيدي لمنحت الجائزة لرونالدو الذي سجل العديد من الأهداف، وفاز بدوري الأبطال، كما سجل هدفاً لا ينسى في يوفنتوس على ملعبه، وأثبت قيمته بكأس العالم وسجل أربع مرات، منها هاتريك في شباك منتخب إسبانيا".

وواصل البرازيلي الفائز بالجائزة عام 1999: "استحقها برأيي أكثر من أي لاعب آخر، أيضاً هناك ميسي الذي كان يستحق على الأقل التواجد ضمن الثلاثة الآوائل.

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"لا أفهم صراحة سبب التغيير هذه المرة وإبعاد التركيز عن رونالدو وميسي، البعض يقول أن تغيير رونالدو لناديه هو السبب، لكني لا أوافق على هذا الكلام".

واستمر نجم برشلونة السابق: "معظم ما حققه رونالدو الموسم الماضي كان مع ريال مدريد، أعتقد أن تغيير التركيز كان لكتابة اسم جديد في التاريخ بدلاً من رونالدو وميسي".

وختم قائلاً: "أعتبر ما حدث أمر غير عادل لأن رونالدو وميسي قدما موسماً قوياً وكانا حاسمين، لذلك لا أرى سبباً لما حدث".

ويقدم رونالدو وميسي حالياً موسماً مميزاً مع يوفنتوس وبرشلونة على التوالي.