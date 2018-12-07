ملخص مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان 1-0 الدوري الإيطالي

ماندجوكيتش يحتفل بهدفه

حقق يوفنتوس الفوز على ضيفه إنتر ميلان بهدفٍ دون رد في المباراة القوية التي جرت على ملعب آليانز في افتتاح المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق ماريو ماندجوكيتش إثر عرضية من الظهير جواو كانسيلو، بعدما رد قائم يوفي الأيسر تسديدة روبرتو غاليارديني لاعب وسط النيراتزوري في الدقيقة 29.

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ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 43 نقطة ليوسع الفارق مؤقتاً مع نابولي صاحب المركز الثاني إلى 11 نقطة.

أما إنتر فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث ليواصل التخبط أمام الفرق القوية محلياً وأوروبياً تحت إشراف المدرب لوتشيانو سباليتي.