فالفيردي يمتدح فيدال

آرتورو فيدال

تحدث إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه السابق إسبانيول ضمن الدوري الإسباني، والذي تولى قيادته بين عامي 2006 و2008.

ورد المدير الفني حينما سئل عما تغير بين تلك الفترة والآن: "لا أعلم، أفترض أني تغيرت بعض الشيء، لأن الوقت قد مر، هذا السؤال صعب للغاية، في بعض الأشياء ما زلت نفس الشخص، لكني لا أعلم.

"في مثل هذه المباريات نعمل لجعل كل شيء عادي، يجب أن نعمل على تحسين العلاقات بين الأندية، واللاعبون يرتبطون أيضاً بعلاقات جيدة، لا يوجد أصدقاء داخل الملعب طوال المباراة، لكن بنهايتها تتصافح الأيدي، نتمنى أن تقوموا بتهنئتنا في نهاية الديربي".

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وامتدح فالفيردي لاعب الوسط آرتورو فيدال فقال: "أهم صفاته أنه يمنح كل ما لديه، بذل الجهد له قيمته، كما أن لديه الحماس للانطلاق للأمام، أعرف أننا فريق يهتم بالتمركز، لكن يجب أن يكون لدينا لاعبين مختلفين مثله لأن الكرة ليست مجرد تمركز".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية.