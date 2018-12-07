مينديش ينفى شائعات إقالة مورينيو

جوزيه مورينيو

نفى جورجي مينديش وكيل أعمال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد شائعات رحيل أو إقالة موكله من منصبه.

وقال البرتغالي لصحيفة "تيليغراف" البريطانية: "انتشرت شائعات حول رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد، لكنها غير صحيحة.

"جوزيه سعيد جداً في النادي والنادي سعيد جداً معه، كما أنه يرتبط بعقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد وهو ملتزم بالنجاح خلاله في بناء مشروع صلب وفائز".

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ويعيش مورينيو الذي ينتهي عقده في يونيو من عام 2020، خلافاً واضحاً مع إدارة ناديه بشأن التعاقدات منذ بداية الموسم الحالي.

وأعاد المدرب البرتغالي ذكر الأمر مؤخراً حينما قال: "كل فريق تحسن عدا نحن، المسافة بيننا وبين الأربعة الكبار شيء لم أتمكن من توقعه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.