أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو 3-2 الدوري الإسباني

من مباراة الفريقين

قلب أتلتيكو مدريد الطاولة على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

تقدم إيناكي ويليامز في الدقيقة 36، لينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفٍ نظيف.

وفي الدقيقة 61، نجح توماس بارتي في إدراك التعادل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

لكن الدقيقة 64 شهدت إعادة ويليامز التقدم لبلباو من انفراد أجاد به استغلال جسده، ليعيد الفريق الباسكي إلى الأسبقية.

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ومن ركنية في الدقيقة 80، تمكن رودريغو "رودري" من فرض التعادل برأسية، قبل أن يأتي دييغو غودين برأسية أخرى اقتنص بها الفوز للروخيبلانكوس في الدقيقة 90+1.

بهذا، تقدم أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر برشلونة الذي يواجه ريال بيتيس غداً، فيما يقبع بلباو في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.