هيغواين يعزز صفوف ميلان أمام يوفنتوس

غونزالو هيغواين

عاد المهاجم غونزالو هيغواين إلى تدريبات ميلان استعداداً لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويستعد الروسونيري للاختبار الأصعب له هذا الموسم، بمواجهة ضيفه يوفي حامل اللقب على ملعب سان سيرو بعد غد الأحد.

وتعرض الأرجنتيني الذي يقضي الموسم الحالي معاراً من يوفنتوس إلى ميلان للإصابة أمام أودينيزي، وغاب عن لقاء ريال بيتيس في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

ووسط سلسلة طويلة من المصابين، تلقى المدرب جينارو غاتوزو أنباء سعيدة بعودة هيغواين مرة أخرى.

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وتدرب المهاجم الأرجنتيني بشكلٍ عادي مع زملائه اليوم الجمعة، ليصبح جاهزاً للمشاركة أمام فريقه الأصلي.

ويعاني الروسونيري من إصابات متعددة للوكاس بيغليا وماتيا كالدارا وجياكومو بونافينتورا وماتيو موساكيو وهاكان تشالهانوغلو وباتريك كوتروني.

ويخوض ميلان المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، أي بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.