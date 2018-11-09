رسمياً: مانشستر سيتي يجدد عقد ستيرلينغ حتى 2023

رحيم ستيرلينغ

أعلن مانشستر سيتي اليوم الجمعة عن تجديد عقد جناحه رحيم ستيرلينغ ليبقى مع الفريق حتى 2023.

وتضم الاتفاق الجديد تمديد العقد الحالي 3 مواسم بعد سلسلة طويلة من التكهنات حول مستقبل الدولي الإنجليزي.

وقالت تقارير أن راتب ستيرلينغ الجديد ارتفع ليصل إلى 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وعلق الجناح المتألق على تجديد عقده قائلاً: "أنا سعيد جداً بهذه الخطوة وأطمح لمواصلة تطوري الكبير مع مانشستر سيتي.

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"منذ اللحظة الأولى، علمت أنه القرار الأفضل لي نظراً لكل ما يمتلكه النادي من إمكانيات وجهاز فني مميز".

وأغلق سيتي بالتالي الباب تماماً أمام إمكانية رحيل ستيرلينغ وسط شائعات اهتمام ريال مدريد بضمه.

ويأتي التجديد مع زيادة الأجور، كمكافأة للنجم الإنجليزي على المستويات المميزة التي قدمها، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 46 أخرى في جميع البطولات الموسم الماضي.

وواصل الدولي الإنجليزي تألقه هذا الموسم بإحراز 7 أهداف خلال 14 مباراة حتى الآن.