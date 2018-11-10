ملخص مباراة بيرسيبوليس وكاشيما 0-0 إياب نهائي دوري أبطال آسيا

كاشيما يتوج باللقب الآسيوي

حصد كاشيما آنتلرز الياباني بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على نظيره بيرسيبوليس الإيراني بهدفين دون مقابل، في نهائي المسابقة.

وكان كاشيما الياباني قد تفوق على غريمه الإيراني بهدفين نظيفين على الأراضي اليابانية ذهاباً، قبل أن يحقق تعادلاً سلبياً مع مستضيفه على ملعب آزادي في طهران وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 92 ألف متفرج.

رغم المحاولات الهجومية المستمرة من الطرفين الإيراني والياباني على المرميين طوال الـ 90 دقيقة، لكن الدفاع والحارسين كانوا في الموعد وتصدوا لجميع المحاولات ببسالة شديدة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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وتوج كاشيما بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه وتأهل لمونديال الأندية المقرر في الإمارات الشهر المقبل، وأضاف البطولة الآسيوية السابعة للأندية اليابانية.

يذكر أن كاشيما سيلاقي نظيره شيفاز غوادالاخارا المكسيكي بطل قارة أميركا الشمالية في أولى مبارياته ببطولة مونديال الأندية، وفي حال فوزه بتلك المواجهة سيضرب موعداً مع بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني.