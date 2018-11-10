أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 3-2 الدوري الألماني

رويس يقود دورتموند لفوز مثير

حسم بوروسيا دورتموند قمة الدوري الألماني على حساب غريمه التقليدي وضيفه بايرن ميونيخ بفوزه عليه بنتيجة 3-2، في قمة المرحلة الـ 11، ليواصل زعامة البوندسليغا برصيد 27 نقطة، فيما بات البافاري ثالثاً برصيد 20 نقطة.

ودخل الفريق البافاري المواجهة وهو لا يمر بأفضل حالاته، بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها التعادل مع فرايبورغ بهدف لمثله، لذا كان رفاق روبرت ليفاندوفسكي ينشدون استعادة السكة الصحيحة من بوابة القمة، لكن أصحاب الأرض سرعان ما كشفوا صعوبة هذه المهمة، بعدما كانوا قريبين من افتتاح باب التسجيل بهدف مبكر إثر انفراد ماركو رويس، لكن الأخير وضع الكرة في أحضان الحارس مانويل نوير، بعدها عاد لينقذ الموقف من كرة عرضية لماريو غوتزه، الذي رد عليه فرانك ريبيري بمحاولة جانبت القائم الأيمن.

مسلسل تبادل الهجمات حسمه البافاري عند الدقيقة 26، بعدما ترجم الهداف ليفاندوفسكي، هجمة منظمة قابلها برأسية مانحاً فريقه هدف السبق، قبل أن يعود ريبيري ويهدد بتسديدة ردها حارس الفريق المحلي بصعوبة، ورغم حيازة أصحاب الأرض الكرة، غاب التهديد الحقيقي على مرمى نوير لينتهي الشوط الأول بهدف يتيم.

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في الحصة الثانية دخل دورتموند بزخم هجومي، فعادل من خلاله النتيجة بعد ركلة جزاء احتسبت لنجمه رويس، ترجمها بنفسه عند الدقيقة 49.

وعاد "ليفا" بعد دقائق قليلة وبنفس سيناريو الهدف الأول، لوضع البافاري في المقدمة مسجلاً هدفه الـ 14 في شباك فريقه السابق دورتموند.



وعانى الضيوف بعدها من هشاشة خطهم الخلفي، الذي ارتكب العديد من الأخطاء خصوصاً على مستوى التمريرات البينية، لينجح رويس في تسجيل هدف فريقه الثاني بالمواجهة، قبل أن يأتي الدور لهداف الفريق البديل باكو آلكاسير، ليضع دورتموند في المقدمة للمرة الأولى عند الدقيقة 73.



وحاول نيكو كوفاتش مدرب بايرن تعديل النتيجة من خلال تغييرات عديدة بإقحام ريناتو سانشيز وساندرو فاغنر، لكنها لم تغير شيئاً، لتتواصل أزمة الفريق البافاري الذي سقط مجدداً في البوندسليغا، وبات يبتعد عن صراع الصدارة بفارق سبع نقاط، وأصبح في موقف صعب بطريق سعيه للحفاظ على لقب المسابقة الألمانية.