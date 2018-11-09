صحيفة: ديمبيلي يواصل إثارة المشاكل في برشلونة

عثمان ديمبيلي

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن عثمان ديمبيلي تغيب عن تدريبات برشلونة اليوم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" المدريدية، والتي أكدت أن الدولي الفرنسي لم يشارك في التدريبات ومر 90 دقيقة حاول فيها النادي التواصل معه وفشل.

وتواصل ديمبيلي بعد ذلك بالمسؤولين وأخبرهم أنه يعاني من مشاكل في المعدة تغيب إثرها عن التدريب الذي أقيم الجمعة قبيل مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري المحلي.

وذكرت الصحيفة أن الغياب ليس الأول من نوعه، حيث أصبح الفرنسي الشاب مثيراً للمشاكل في الفترة الأخيرة وكثير تأخره عن الحصص التدريبية.

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وذكر برشلونة في بيان أمس أن ديمبيلي قام بعمل منفرد لم يحدده النادي ولم يوضح أسبابه، لكن الصحيفة رجحت أن يكون ذلك عقاباً على تأخر اللاعب المتكرر.

ويعاني ديمبيلي حالياً من ابتعاده عن مستوياته المعهودة التي قدمها مع بوروسيا دورتموند في الموسم الذي سبق انضمامه لبرشلونة.

يذكر أن ديمبيلي يعد ثاني أغلى صفقة في تاريخ برشلونة بواقع 105 مليون يورو بعد فيليبي كوتينيو الذي كلف خزائن النادي 160 مليون يورو.