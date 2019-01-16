ماني لمانشستر سيتي: ليفربول سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول

وجه ساديو ماني مهاجم ليفربول رسالة تحذيرية للمنافس وحامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي قال فيها أنه وفريقه لن يفشلوا وأن لقب البطولة سيكون من نصيبهم.

ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق 4 نقاط عن مطارده سيتي بعد 22 مرحلة من البطولة، وقد عاش موقفاً مشابهاً عام 2014 حين كان قريباً للغاية من الفوز باللقب الغائب عنه منذ موسم 1989-1990، لكنه تعثر في الأمتار الأخيرة وخسره لصالح تشيلسي.

وبدا ماني واثقاً من عدم تكرار الأمر، إذ قال لصحيفة "ذا سن" البريطانية: "لسنا مجموعة من الفشلة، سنفوز باللقب، أنا واثق بأننا سنكون أبطال إنجلترا، حين أستيقط، لا أذهب للتدريبات وأنا أفكر بعكس ذلك، نحن مصممون على أن نُظهر أننا الفريق الأقوى في إنجلترا".

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"ليس من السهل سماع الناس يتهمون فريقنا بالفشل، لكن علينا تجاهل ذلك والتركيز على ما هو أمامنا. كان أمام ليفربول فرصة الفوز باللقب قبل عدة سنوات لكن ذلك لم يحصل، لكني أفضل التفكير بأن ذلك ساعدنا حتى نصل إلى ما نحن فيه الآن. هذا ليس فريق من الفشلة، أنا واثق من فوزنا بالدوري".

وأتم الدولي السنغالي تصريحاته بالمقارنة بين ليفربول ومانشستر سيتي، حيث قال: "فاز سيتي باللقب الموسم الماضي لأنه كان الأفضل، لكن هل هم الأفضل الآن؟ لا أعتقد ذلك، نحن نمتلك فريقاً مذهلاً، ومانشستر سيتي ليس أفضل منا.

"أحترم كل شخص يعتقد أنهم أفضل منا، لكن ذلك ليس صحيحاً وسنعمل على إثباته، ليفربول فريق كبير ونريد المنافسة على جميع الألقاب".